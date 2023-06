Fix: Jude Bellingham wechselt vom BVB zu Real Madrid

In der Bundesliga kam Bellingham in der abgelaufenen Saison auf 31 Einsätze, dabei erzielte er acht Tore und legte fünf Treffer auf. " Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten ... Heja BVB! " Mit diesen Worten verabschiedete sich der 19-Jährige von den Schwarz-Gelben.

Quelle: red/sid