Sportfreunde Lotte und Türkspor Dortmund feiern Regionalliga-Aufstieg

Lotte gewann am Montag mit 2:1 beim SV Schermbeck und sicherte sich so einen Spieltag vor dem Saisonende den Aufstieg. Jeff Mensah und Burinyuy Nyuydine sicherten Lotte den Sieg und damit nach zwei Jahren in der Oberliga die Rückkehr in die Regionalliga West.

Von 2016 bis 2019 hatte Lotte noch in der 3. Liga gespielt, drei Regionalliga-Spielzeiten später rutschte der Verein in die Oberliga Westfalen ab.