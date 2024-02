Kehl lässt sich "Entwicklung nicht kaputt machen"

Kehl sah dennoch einen positiven Trend. "Wir haben uns verbessert in den letzten Wochen" , betonte der Sportdirektor, der BVB spiele "flexibleren Fußball " . Klar gebe es Verbesserungspotenzial, aber: "Ich lasse mir diese Entwicklungen nicht kaputt machen." Dortmund, assistierte Nationalstürmer Niclas Füllkrug, müsse "nicht in eine komplette Depression verfallen, nur weil wir einmal unentschieden spielen. Es geht weiter."