U 8 bis U 10 - 1. FC Köln künftig ohne die Kleinsten

Vielleicht hat der 1. FC Köln ja nach Portugal geschaut, bevor er in diesen Tagen sein neues Konzept für die Ausbildung der jüngsten Fußballtalente vorgestellt hat. Benfica Lissabon, Sporting und der FC Porto - weltweit beispielhaft in der Ausbildung von jungen Fußballern - unterhalten im ganzen Land Ausbildungs-Filialen in kleinen Klubs.

Um dort die jüngsten Fußballer des Landes einerseits bestmöglich zu fördern, sie aber andererseits im Kindesalter noch nicht aus ihrem gewohnten Umfeld zu reißen.

Kinder im vertrauten Umfeld lassen

So oder ähnlich will es jetzt auch der 1. FC Köln tun. Der Verein wird ab 2025/26 keine U8 mehr melden, sukzessive werden in den Jahren darauf auch U9 und U10 wegfallen. Die Kinder dieser Altersklassen sollen bei kleinen Partnervereinen vor Ort bleiben. Der FC wird diese Vereine, beispielsweise den SC West in Köln-Ehrenfeld oder den SV Bergisch Gladbach im Osten vor der Stadt, mit Trainern und Know How unterstützen. Außerdem soll die Förderung an Grundschulen vorangetrieben werden.