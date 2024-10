Neu-Nationalspieler Kleindienst: Aufstiegsheld, Malocher, "echte Neun"

Und er ist ein echter Malocher. Genau das ist es auch, was sein Gladbacher Coach Gerardo Seoane an Kleindienst so schätzt: " sein Engagement, seine Bereitschaft, seine Energie, die er uns im Spiel gegen den Ball gibt ". Der Stürmer sei als erster Anläufer unermüdlich, gehe keinem Zweikampf aus dem Weg und ziehe so die ganze Mannschaft mit.

Kleindienst als Heidenheimer Aufstiegsheld

Kleindienst wurde in Jüterborg geboren und fußballerisch größtenteils bei Energie Cottbus ausgebildet. Seine bisher größten Erfolge feierte der Stürmer im Trikot des 1. FC Heidenheim. Auf der Ostalb wurde er einst zum Aufstiegshelden, erzielte in der Zweitliga-Saison 2022/23 stolze 25 Tore - darunter auch das alles entscheidende zum Bundesliga-Einzug. Im folgenden Jahr führte er den Dorfklub mit 14 Toren und fünf Assists sogar bis nach Europa.

Im Sommer wechselte Kleindienst dann für eine festgeschriebene Ablöse von sieben Millionen Euro nach Gladbach. Für die Fohlen hat der 29-Jährige am Freitag gegen Augsburg (1:2) im sechsten Spiel sein drittes Tor erzielt. Eindrucksvoller sind aber zwei andere Statistiken: Seit Beginn der vergangenen Spielzeit ist Kleindienst der Profi, der in der Bundesliga die meisten Zweikämpfe und Sprints absolviert hat.