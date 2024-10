Westfalenpokal: Bielefeld und Rödinghausen stehen im Viertelfinale

Die Arminia gewann vor knapp 3.000 Zuschauern gegen SC Westfalia Soest 3:1. Andre Becker erzielte einen Dreierpack (5., 20., 80.). Für den Fünftligisiten aus Soest traf Gianluca Greco (68.). Im Viertelfinale trifft Bielefeld auf den SC Westfalia Herne, der in der sechsten Liga an den Start geht.

Herne hofft auf 5.000 Zuschauer

"Ein Viertelfinale gegen Arminia Bielefeld ist der absolute Hammer. Wir sind unglaublich heiß darauf. Das wir nach all den Jahren der Tristesse endlich wieder so ein Spiel hier in der Stadt haben werden, macht uns stolz und ist die Belohnung unserer intensiven Arbeit", wird Hernes Cheftrainer Knappmann bei "Reviersport" zitiert. Die Westfalia hofft auf 5.000 Zuschauer.

Rödinghausen schlägt Herford

Regionalligist SV Rödinghausen setzte sich gegen den SC Herford mit 2:0 durch. Die Tore erzielten Ayodele Adetula (22.) und Dino Bajric (40.).

Die letzten Achtelfinal-Begegnungen stehen noch zwischen SV Lippstadt und FC Gütersloh (Mittwoch, 16. Oktober, 19.30 Uhr) sowie 1. FC Gievenbeck und SC Verl (Sonntag, 17. November, 14.30 Uhr) aus.