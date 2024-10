Bayer 04-Frauen zittern sich zum Sieg gegen Jena

Bayer 04 Leverkusen verzeichnete am Montagabend (7.10.2024) mit einer Bilanz von 19:6-Schüssen und mit 62 Prozent Ballbesitz einen sichtbaren Vorteil, doch daraus konnte das Team von Trainer Roberto Pätzold nur einmal einen Nutzen ziehen. Das 1:0 (0:0) gegen die Frauen von Carl Zeiss Jena kam letztlich etwas glücklich zustande.

Das Team aus Jena hatte insgesamt die qualitativ hochwertigeren Tormöglichkeiten. Bereits in Durchgang eins verpasste Toma Ihlenburg die Führung per Kopf, sie scheiterte nur knapp. Nach der Pause kam Luca-Emily Birkholz einem Treffer mit einem Schuss an den Innenpfosten so richtig nahe.

Tor nach Druckphase

Leverkusen erzielte nach einer Druckphase in der 69. Minute durch Katharina Piljic den entscheidenden Treffer. In der Schluss-Viertelstunde wurde es dann aber noch mehrmals gefährlich für die Gastgeberinnen.

Kurz vor dem Ende hatte Felicia Sträßer den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber an der glänzend parierenden Friederike Repohl.

Leverkusen setzt sich mit dem Sieg in der Spitzengruppe fest, während Jena auf dem zehnten Rang bleibt.

Quelle: Red