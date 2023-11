Daran änderte sich bis zum Abpfiff nicht mehr viel. Bei Standards wurde es noch am ehesten gefährlich - so köpfte Samuel Abifade nach einer Ecke über das Duisburger Tor. Immerhin ist das Remis das erste Erfolgserlebnis für Boris Schommers als MSV-Trainer. Bei seiner Premiere war er im Verbandspokal an Oberligist KFC Uerdingen (0:1 n.V.) gescheitert, und in der Liga verlor er die zwei folgenden Heimspiele gegen Arminia Bielefeld (0:1) und Rot-Weiss Essen (1:2).