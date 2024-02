Die Viktoria, die gegen den MSV am Samstag in der Liga erstmals seit dem 3. Spieltag ohne einen eigenen Treffer blieb, erwartet am Mittwoch einen auswärtsstarken Gegner. Saarbrücken kassierte in den letzten fünf Auswärtsspielen nur einen Treffer und ist seit sechs Spielen in der Fremde ungeschlagen.

Quelle: jha