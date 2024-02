Aachens Trainer Heiner Backhaus nahm im Vergleich zum letzten Punktspiel gegen Oberhausen (3:1) sieben Wechsel in der Startelf vor. Unter anderem musste er die angeschlagenen Lukas Scepanik, Uli Bapoh und Florian Heister ersetzen. Viktoria-Coach Olaf Janßen stellte Christoph Greger, Patrick Koronkiewicz und Luca de Meester für Jeremias Lorch, Florian Engelhardt und Luca Marseiller im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen Borussia Dortmund II (1:3) von Beginn auf.

Köln zu Beginn dominant, doch Aachen trifft

Die Gäste hatten zu Beginn der Partie vor fast 10.000 Zuschauern die spielerische Kontrolle auf dem Platz. Doch in Führung ging nicht der Favorit, sondern der Viertligist. Eine Standardsituation half den Alemannen dabei. Einen Freistoß aus 25 Metern halblinker Position schlenzte Mittelfeldspieler Bastian Müller in das rechte Toreck (19.). Sechs Minuten später fiel fast der Ausgleich, doch den Schuss von Sidny Lopes Cabral hielt Aachens Schlussmann Marcel Johnen im Nachfassen.

Aachen war jetzt besser in der Partie, die Kölner hatten nun ihren Faden verloren, wozu auch die verletzungsbedingte Auswechslung von Lars Dietz gegen Mitte der ersten Hälfte beitrug. Nach 37 Minuten fast das 2:0: Sasa Strujic stand nach einer Flanke von rechts frei vor dem Tor, doch seinen Kopfball konnte Kölns Torwart Ben Voll mit Mühe parieren.

Die Führung ging mittlerweile in Ordnung. Viktoria fand jetzt nur noch selten spielerische Lösungen und agierte ideenlos gegen gut gestaffelte und hochkonzentrierte Gastgeber. Mit dem 1:0 für den Tabellenführer der Regionalliga West ging es in die Kabinen.

Müller verpasst nur knapp, Baum macht es besser

Zurück auf dem Platz waren die Aachener direkt hellwach. Michael Schultz verspielte den Ball im Aufbau, den sich Dustin Wilms schnappte und auf Müller spielte. Dessen Schuss verfehlte sein Ziel nur knapp (47.). Doch es blieb auch in der zweiten Hälfte ein Spiel ohne große Höhepunkte. Der Favorit fand nicht in die Spur, während die Alemannia konzentriert blieb, die Ruhe bewahrte und auf Konterchancen lauerte.

Die nächste Chance für die Aachner ergab sich durch eine Flanke von Robin Afamefuna, die sich gefährlich auf das Viktoria-Tor senkte, doch Voll konnte den Ball klären. Bei der anschließenden Ecke war er jedoch geschlagen. Der Ball gelangte zu Vleron Statovci, dessen Schuss von Voll noch abgewehrt wurde. Frederic Baum stand jedoch goldrichtig und staubte zum 2:0 ab (60.).

Die Kölner fanden weiterhin keine Mittel gegen den abgebrühten Regionalligisten. Erst in der Nachspielzeit kam die Viktoria noch einmal gefährlich vor das von Johnen gehütete Tor, doch der Keeper konnte den Schuss des 18-jährigen Malek El Mala aus kurzer Entfernung klären (90.+1). Statt des Anschlusstores wäre fast noch das dritte Aachener Tor gefallen, doch Heinz setzte den Ball frei vor Voll nur an den Pfosten (90.+3). Dann war Schluss und die Überraschung perfekt: Aachen steht im Halbfinale.

Auch Königsdorf und Bonn ziehen in das Halbfinale ein

Auch der TuS BW Königsdorf darf sich auf das Halbfinale freuen. Im reinen Oberligaduell gewann der derzeit Sechste der Mittelrheinliga nach Toren von Can-Luka Topcu (7.), Gaiton Barroso (90.) und Vincent Tönnis (90.+5) beim Zwölften Borussia Freialdenhoven mit 3:0 (1:0). Der Bonner SC (Vierter der Mittelrheinliga) benötigte gegen Eintracht Hohkeppel (2.) die Verlängerung.

Hohkeppel war durch Narciso Lubaca in Führung gegangen (40.)., doch Jonas Berg gelang fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich. Nam-Ju Lee gelang in der Verlängerung erst in der fünften Minute der Nachspielzeit der Treffer zum 2:1, der den Einzug in das Halbfinale bedeutet. Zuvor hatte Eintrachts Gabriel Nbongo Gelb-Rot gesehen (105.).

Fortuna Köln gegen Düren erst am 27. Februar

Mit der Partie am Dienstag, 27. Februar, zwischen den beiden Regionaligisten Fortuna Köln und dem 1. FC Düren (19.30 Uhr) wird das Viertelfinale im Mittelrheinpokal komplettiert. Das Halbfinale ist für den 19. bis 21. März terminiert. Am 25. Mai findet dann das Endspiel im Rahmen des Finaltages der Amateure statt.