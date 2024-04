Die Essener starteten am Sonntag vor 17.407 Zuschauern schwungvoll in die Partie. Bereits in der 2. Minute segelte die erste Flanke von Cedric Harenbrock in den Strafraum der Gäste. Sandro Plechaty, der nach zuvor sieben Joker-Einsätzen erstmals in der Startelf stand, kam am zweiten Pfosten frei zum Kopfball, erwischte diesen jedoch nicht richtig.

Erstes Saisontor für Plechaty bei Startelf-Debüt