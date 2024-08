Nach der Pause wurden die Rostocker gefährlicher und hatten durch Jan Mejdr die Chance zum Ausgleich - sein Schuss ging knapp am Tor vorbei (60.). Wenige Minuten später beraubten sich Gäste durch fatale Fehler in der Abwehr allerdings aller Chancen auf Punkte in Köln.

Länderspielpause bis zum 15. September

Erst wartete Kapitän Pfanne zu lange, als er am Strafraum von Keeper Hagemoser angespielt wurde. Bryan Henning lief ihn aggressiv an und erzwang so den Ballverlust, wodurch Lobinger ins Spiel kam und aus kurzer Distanz den Doppelpack schnürte (65.). Wenig später köpfte Hansas Alexander Rossipal Richtung eigener Strafraum und bediente damit Serhat-Semih Güler, der keine Mühe hatte, für Köln auf 3:0 zu erhöhen (69.).

Mit dem Tor des gerade erst eingewechselten Jokers war die Partie entschieden. Die Viktoria verwaltete die Führung souverän und geht mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause. Weiter geht es für sie in der 3. Liga erst am 15. September mit einem Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen.