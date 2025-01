Rückrundenauftakt: Fortuna schaltet in den Kampfmodus

"Wir sind aufgrund der Niederlage gegen Magdeburg mit einem sehr schlechten Gefühl aus dem letzten Jahr gegangen" , sagte Fortuna-Trainer Daniel Thioune rückblickend. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, soll der Rückschlag in positive Energie umgewandelt werden: "Das war der Startschuss, dass wir das erste Spiel des neuen Jahres maximal positiv gestalten wollen" , so Thioune weiter.

Zwei Teams mit Ambitionen

Gegner im besagten ersten Spiel des neuen Jahres ist am Freitagabend (18.30 Uhr) der SV Darmstadt 98, als Tabellenzehnter mit 24 Punkten aktuell zwei Plätze und zwei Punkte hinter der Fortuna. Klingt jetzt erst einmal nach Mittelfeld-Duell. In Wahrheit ist es aber das Duell zweier Teams mit Ambitionen.

Denn die Fortuna steht als Tabellenachter tatsächlich nur zwei Punkte hinter dem Relegationsrang und drei Punkte hinter dem ersten Aufstiegsplatz. Und der SV Darmstadt hat sich nach einem schwachen Saisonstart unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt gefangen und zuletzt eine beeindruckende Serie hingelegt - wenn auch der Hinrunden-Abschluss gegen Schlusslicht Jahn Regensburg mit 1:2 verloren ging.