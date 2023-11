Batista-Meier und der Glaube - das macht den SC Verl so stark

Doch was macht die Verler, die jedes Jahr aufs Neue als heißer Abstiegskandidat gehandelt werden, aktuell so stark?

Batista-Meier bester Scorer der 3. Liga

Ein Erfolgsgarant ist die funktionierende Offensivabteilung - 31 Tore sind mit Abstand der Bestwert in der 3. Liga. Das hat Verl vor allem Oliver Batista-Meier zu verdanken. Mit sieben Treffern und neun Assists macht der Mittelfeldspieler regelmäßig den Unterschied. Bislang gab es erst vier Pflichtspiele, in denen der 22-Jährige nicht an mindestens einem Tor der Ostwestfalen beteiligt war.

Hinzu kommt beim Team von Trainer Alexander Ende der Glaube an die eigene Stärke - selbst wenn es mal zurückliegt. Das bekam zuletzt Erzgebirge Aue schmerzhaft zu spüren. Bis kurz vor Schluss führten die Hausherren mit 1:0, dann drehte der Sportclub die Partie durch Treffer in der 89. Minute sowie der ersten Minute der Nachspielzeit noch zu seinen Gunsten. Insgesamt konnte Verl in der bisherigen Saison bereits zehn Punkte nach Rückstand sammeln.