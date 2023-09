Vollath-Tritt gegen Klos nicht bestraft

Doch dann hatten die Bielefelder Pech. Unterhaching-Torhüter René Vollath fuhr nach einem abgefangenen Ball absichtlich seinen Fuß aus und traf den Unterleib von DSC-Stürmer Fabian Klos (37.). Statt des fälligen Elfmeters für die Gäste aus Ostwestfalen und eventuell sogar einer Roten Karte für Vollath, gab es nur die Gelbe Karte für beide, weil es im Anschluss zu einer Schubserei kam.

Es war eine Auseinandersetzung mit Vorgeschichte. Einige Minuten zuvor hatte Vollath eine harmlose Flanke problemlos abgefangen, Klos sprang trotz der aussichtslosen Situation aber noch in den Körper des Torhüters, der wutentbrannt auf den Stürmer losging - und sich wenig später dann offenbar revanchieren wollte.

Klos vergibt, Stiefler mit Blitz-Tor

Klos, in dieser Saison noch ohne Tor, stand auch kurz nach der Halbzeitpause wieder im Blickpunkt - und wieder ging die Szene nicht gut für ihn aus. Can Özkan setzte den Routinier nach einem Ballgewinn in Szene, doch Klos scheiterte freistehend, schob den Ball am langen Pfosten vorbei (51.). Auch Lukas Shipnoski verpasste kurz darauf aus sechs Metern die große Chance zum 2:0 (55.).

Auf der anderen Seite zeigte dann ein anderer Oldie, wie es geht. Manuel Stiefler, wie Klos 35 Jahre alt, erzielte per Flugkopfball nach einem Eckball den Ausgleich (67.). Das Besondere an dem Treffer: Der Mittelfeldspieler war erst Sekunden vorher und unmittelbar vor der Hereingabe eingewechselt worden.

Putaro scheitert ist und trifft dann doch

Trotz der vorherigen Topchancen drohte den Bielefeldern nun das vierte Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Daran geändert hätte beinahe Leandro Putaro, dessen Kopfball Vollath jedoch noch mit einer starken Parade entschärfen könnte (74.). Kurz darauf hatte Semi Belkahia die Führung auf dem Fuß, sein Schuss wurde im letzten Moment noch geblockt (76.).

Zwischen Putaro und Vollath gab es kurz vor Schluss noch ein Duell - und diesmal gewann es der Bielefelder. Putaro visierte vom Strafraumeck das kurze Eck an und überraschte den Unterhachinger Torhüter, erzielte den 2:1-Siegtreffer (89.). Damit gelang den Arminen trotz der vielen vergebenen Chancen doch noch der Befreiungsschlag nach dem schwachen Saisonstart.