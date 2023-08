Die Tabellennachbarn der letzten Spielzeit (Plätze neun und zehn) setzten jeweils auf drei Neuzugänge in der Startelf: Bei Verl standen Torwart Luca Unbehaun sowie Marcel Benger und Lars Lokotsch von Beginn an auf dem Platz, bei Köln Bryan Henning, Bogicevic und Stefano Russo.

Verl nutzt erste Chance zur Führung

Bei beiden Teams lief in der Anfangsphase wenig zusammen. Die erste Möglichkeit hatte Köln nach einer Standardsituation: Bogicevic schlug einen Freistoß von der rechten Seite auf den Kopf von Michael Schultz (12.), der einen Kopfball aus sieben Metern knapp neben den Pfosten setzte.

Köln war das aktivere Team, doch Verl nutzte seine erste gute Aktion zur Führung. Benger spielte aus dem Zentrum einen Steilpass auf Sessa (28.), der an der Strafraumkante den herausgeeilten Viktoria-Torwart Ben Voll umkurvte und zum 1:0 einschob.

Köln erzwingt Ausgleich, Glanzparade von Voll

Köln machte nach dem Rückstand mehr Druck und kam zum verdienten Ausgleich. Bei einem Konter über die rechte Seite landete eine Flanke von Bogicevic bei Niklas May, der aus 17 Metern abzog. Den strammen Schuss konnte SC-Keeper Unbehaun in höchster Not parieren, doch Philipp (36.) war zur Stelle und staubte aus kurzer Distanz ab.

Kurz nach der Halbzeitpause bewahrte Voll seine Mannschaft vor einem erneuten Rückstand, als er einen Kopfball aus wenigen Metern von Verls Wolfram (49.) mit einem Blitzreflex abwehrte.

Traumtor von Bogicevic

Stattdessen ging die Viktoria durch eine Einzelaktion des starken Bogicevic (58.) mit 2:1 in Führung. Der Neuzugang vom Regionalligisten TSV Steinbach nahm den Ball an der Strafraumkante an, tanzte die gesamte Verler Defensive aus und schloss mit einem Schuss in den linken Winkel ab.

Auch am 3:1 der Hausherren war Bogicevic maßgeblich beteiligt. Nach einem Verler Fehlpass schaltete der 21-Jährige schnell um und bediente Koronkiewicz (72.), der aus halbrechter Position ins Tor traf.

Verl brachte mit Yari Otto, Tobias Knost und Hendrik Mittelstädt noch einmal neues Personal, für Torgefahr konnten die Ostwestfalen aber nicht mehr sorgen.