Darauf haben sie in Verl lange gewartet: Endlich kann der Drittligaklub aus dem ostwestfälischen Kreis Gütersloh wieder echte Heimspiele bestreiten. Ab der kommenden Spielzeit, die am Freitag mit der Partie zwischen dem Halleschen FC und RW Essen in die Saison startet, ist die Sportclub-Arena in Verl wieder tauglich für die Dritte Liga. Das Stadion wurde ausgebaut, modernisiert und genügt bei einer Kapazität von rund 5.000 Besuchern nun den DFB-Vorgaben.

Endlich wieder echte Heimspiele

Das wird dem Verein und den Fans noch einmal gut tun und möglicherweise einen weiteren Schub für die bevorstehenden Monate geben, in die man aus rein sportlicher Sicht sowieso schon mit großer Vorfreude und Zuversicht blickt. Zwar hat der Klub mit Michel Kniat seinen äußerst erfolgreich arbeitenden Trainer an Arminia Bielefeld verloren, doch mit Alexander Ende (zuletzt Fortuna Köln) hatte man schnell einen - wie man selbst findet - adäquaten Ersatz gefunden.