Das Spiel begann mit einer Stunde Verspätung, weil die Lautsprecheranlage im Stadion an der Grünwalder Straße ausgefallen war und deshalb im Katastrophenfall nicht geordnet hätte evakuiert werden können. Das Sicherheitspersonal wurde daraufhin mit Megafonen ausgestattet und die Fans ab 14 Uhr ins Stadion gelassen.

Kurioses Eigentor von Engelhardt

Nach ruppigen ersten Minuten verbuchte Muteba die erste Chance der Partie für die Hausherren, sein Schuss war aber kein Problem für Ben Voll im Tor der Viktoria (4.). Auf der anderen Seite hatte TSV-Schlussmann Marco Hiller mit einem Kopfball von Luca Marseiler ebenso keine Schwierigkeiten (8.). Nach einer Viertelstunde gingen die Hausherren in Führung. Ein Fehlpass von Lars Dietz landete im Laufweg von Zwarts, der vor Voll auftauchte, einen Haken schlug und dann zum 1:0 traf (15.).

Die Viktoria war um eine Antwort bemüht, wurde aber nicht wirklich torgefährlich. Stattdessen ergab sich für Zwarts die Chance auf den Doppelpack. Sein Kopfball wurde aber von Voll gehalten (23.). Nach einer Trinkpause und einem Distanzschuss von Simon Handle legten die Münchener das 2:0 nach, ohne selbst etwas dafür zu tun: Engelhardt spielte von der linken Seite einen überraschenden Rückpass in Richtung Voll, den dieser aber nicht kommen sah und trotz eines Sprints nicht mehr vor der Torlinie erreichte (34.). Handle hatte kurz vor der Pause noch eine Gelegenheit, zielte aber etwas zu hoch (45.).

Anschlusstreffer von Lorch zu wenig

Kurz nach der Pause war die Viktoria zurück im Spiel. Nachdem André Becker mit einem Volleyschuss an Hiller gescheitert war, traf Lorch im Nachsetzen zum Anschlusstreffer (50.). Es entwickelte sich ein Spektakel mit Chancen auf beiden Seiten. Schröter hatte in der 57. Minute das 3:1 auf dem Fuß, scheiterte aber an Voll. Im Gegenzug musste Hiller eine Großchance von Stefano Russo vereiteln (58.).

In der 71. Minute gelang den Hausherren dann doch der dritte Treffer. Jesper Verlaat traf nach einer Ecke per Kopf. Für die Viktoria hatte Becker noch eine Chance auf den erneuten Anschlusstreffer, ließ sich aber noch von Verlaat abdrängen (80.). Stattdessen blieb es bis zum Schlusspfiff beim 3:1.

Viktoria nun mit Heimspiel gegen Halle

Für die Kölner steht nun wieder ein Heimspiel an: Am 13. April empfängt die Viktoria den Halleschen FC im Sportpark Höhenberg. Anstoß ist um 14 Uhr.