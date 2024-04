Am Freitagabend (05.04.2024) verpassten es die Ostwestfalen, drei Punkte aus Ingolstadt mitzunehmen. Bielefeld trennte sich von den "Schanzern" nach einem vor allem in Hälfte zwei umkämpften Duell mit 1:1 (1:0). Der Schütze des Führungstreffers für die Arminen hieß Louis Oppie (40. Minute). Doch mit dem letzten Eckball der Partie besorgte Sebastian Grönning (90.+6) per Kopf den Ingolstädter Ausgleich und schockte die ostwestfälischen Gäste.