In der spannenden Schlussphase hatte Freiburg II das bessere Ende für sich. Nach einem Münsteraner Ballverlust im Mittelfeld trieb Philip Fahrner den Ball und passte in den Strafraum zu Maximilian Breunig. Die Preußen-Abwehr konnte nicht energisch klären, und so brachte Breunig den Ball im zweiten Versuch per Rabona-Flanke zurück zu Fahrner, der zum 2:1 einschießen konnte.

Wooten erzielt in der Nachspielzeit das 2:2

Kurz danach hatte Münsters Bouchama Glück, dass er für ein rüdes Foul nur die gelbe Karte sah (87.). Und in der dritten Minute der Nachspielzeit schaffte Münster dann doch noch den Ausgleich: Alexander Hahn flankte, die Kopfball-Verlängerung von Wegkamp kam zu Andrew Wooten im Strafraum-Zentrum - und der Preußen-Stürmer schloss per Direktabnahme zum 2:2 ab. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.

Münster belegt nach dem Remis vorerst den elften Tabellenplatz der 3. Liga.

Münster nun im Westfalenpokal gefordert