Nach zwei Niederlagen bei Dynamo Dresden (0:1) und Jahn Regensburg (1:2) ging es für die Münsteraner im Duell der Aufsteiger darum, in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Grodowski bringt Münster mit Doppelpack in Führung

Den Weg in diese Spur ebnete Marc Lorenz bereits in der 11. Minute - mit einem weiten Einwurf in den Ulmer Strafraum. Die Verlängerung dieses Einwurfs setzte Luca Bazzoli an den Pfosten, und Joel Grodowski setzten den Abpraller gedankenschnell in die Maschen.