Am vergangen Freitag ließ sich Mateu Morey nach seinem Comeback nach 2015 Tagen Verletzungspause noch von der Dortmunder Südtribüne feiern. Am Dienstag stand Morey schon wieder in einem Pflichtspiel für den BVB auf dem Rasen, dieses Mal aber nicht vor der Südtribüne, sondern im Regen im Stadion Rote Erde gegen Preußen Münster. Der Spanier sollte im Nachholspiel des 20. Spieltags in der 3. Liga Spielpraxis sammeln, konnte die 2:3 (1:1)-Niederlage aber nicht verhindern.