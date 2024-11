Die Leverkusenerinnen haben ihren guten Lauf im November fortgesetzt. Nachdem sie zuvor schon beim 1. FC Köln (2:1) und zu Hause gegen Turbine Potsdam (3:0) gewonnen hatten, legten die Bayer-Spielerinnen jetzt mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg in Leipzig nach. Damit trennen sie als Tabellenvierter genau wie Bayern München und Eintracht Frankfurt lediglich zwei Punkte von der Tabellenspitze.

In der ersten Hälfte lief bei beiden Mannschaften so gut wie nichts zusammen. Das Spiel bewegte sich über weite Strecken auf Höhe der Mittellinie und sehr selten in den Strafräumen. Folglich waren Chancen Mangelware, und Hochkaräter bekamen die Fans gar nicht zu sehen.