Niederrheinpokal: RWO nach Sieg über WSV im Halbfinale

Oberhausen war vor 2.851 Zuschauern zu Beginn das dominante Team und kam durch Bonga (4.) und Kesim (8.) zu ersten Chancen. Nach einer Viertelstunde kam der WSV besser in die Partie. Nach einem Zuspiel von Vincent Gembalies in den Strafraum traf Semir Saric jedoch nur das Außennetz des RWO-Tores (20.).

Kesim per Kopf zum 1:0

Das Spiel schien sich nun etwas zu drehen. Doch nur kurze Zeit später, als RWO-Keeper Kevin Kratzsch mit einer guten Parade einen Schuss von Joep Munsters pariert hatte, schlug Kesim zu. Eine hohe Hereingabe von Matina-Glody Ngyombo verwertete der junge Stürmer per Kopfball zur Führung der Gastgeber (33.).

Bis zur Halbzeit gab es noch Gelegenheiten auf beiden Seiten, doch der 1:0-Pausenstand ging in Ordnung, da RWO insgesamt das etwas engagiertere Team auf dem Platz war.

Vorentscheidung kurz nach der Pause

Im zweiten Abschnitt waren 12 Minuten gespielt, da war die Partie bereits entschieden. Zunächst hatte Bonga nach einer schönen Einzelleistung auf 2:0 gestellt (52.), ehe Kerem Yalcin mit dem 3:0 für die frühe Vorentscheidung sorgte. Der WSV war geschlagen, während Oberhausen es in der Folge versäumte, das Ergebnis noch höher zu drehen.

Duisburg und Bocholt am Nachmittag

Etwas später am Sonntagnachmittag tritt Regionalliga-Spitzenreiter MSV Duisburg bei der klassentieferen Germania aus Ratingen an (15 Uhr). Um 15.15 Uhr beschließt die Partie zwischen Union Nettetal (Oberliga) gegen den 1. FC Bocholt das Viertelfinale.

Bereits am Samstag hatte Drittligist Rot-Weiss Essen mit drei Treffern in der Schlussphase so gerade noch eine Pleite beim Oberligisten SV Sonsbeck verhindert (3:1).

Halbfinale RWO gegen RWE

Damit kommt es im Halbfinale nun zum Klassiker Rot-Weiß (Oberhausen) gegen Rot-Weiss (Essen). Diese Partie hat der Fußballverband Niederrhein bereits jetzt auf den 23. März 2025 terminiert.