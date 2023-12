Bielefeld mühte sich weiter - und wurde in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann auch belohnt. Kaito Mizuta brachte einen punktgenaue Flanke in den Strafraum auf Shipnoski, der den Ball wuchtig ins rechte Eck köpfte, sodass die Arminia nur mt einem Tor Rückstand in die Pause ging.

Arminia bestimmte in der zweiten Halbzeit die Partie. Aue ließ jedoch lange nichts zu, sodass mehr als Distanzschüsse des eingewechselten Nassim Boujellab (55.) und Manuel Wnitzheimer (70) zunächst nichts dabei herumkam. Beide Male war Männel zur Stelle.

Mizuta schiebt zum Ausgleich ein - Dotchev fliegt

In der 74. Minute kombinierten sich die Bielefelder aber dann mal wieder in den Auer Strafraum und das auch mit Erfolg. Wintzheimer legte den Ball von der linken Seite quer vor das Tor, wo Mizuta als erster am Ball war und nur noch einschieben musste.

Auf Auer Seite lagen die Nerven nun blank. Trainer Pavel Dotchev beschwerte sich kurz nach dem Ausgleich zu heftig über einen vermeintliches Foul und sah erst die Gelbe- und sofort die Gelb-Rote-Karte (76.).

Arminia drückte in der Schlussphase noch auf den Siegtreffer, die Auer Defensive hielt jedoch stand. So blieb es am Ende beim 2:2.

Für die Arminia geht es am kommenden Freitag mit einem Auswärtsspiel beim Halleschen FC weiter (19 Uhr). Erzgebirge Aue empfängt am Samstag den MSV Duisburg (16.30 Uhr).

Quelle: lt