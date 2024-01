Top-Duo ist weg - SC Verl vor Restart mit einigen Fragezeichen

Mit neun Toren und zehn Vorlagen ist der 22-Jährige der Topscorer der Liga und avancierte in den ersten 20 Partien zum Dreh- und Angelpunkt in der Verler Offensive. Ob Batista-Meier überhaupt für Dresden aufläuft oder noch in die 2. Liga wechselt, ist weiterhin unklar. Unter anderem der Hamburger SV und der SC Paderborn scheinen interessiert.

Auch Kapitän Corboz verlässt Verl

Und auch nach dem Jahreswechsel verlor das "kleine" SC Verl einen weiteren Leistungsträger. Kapitän Mael Corboz wechselte überraschend zum direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld und trifft dort auf seinen Ex-Coach Mitch Kniat, der im Sommer 2023 Verl in Richtung Bielefeld verlassen hatte.