Beide Vereine machten den Transfer am Mittwoch öffentlich. Wie lange der Vertrag in Bielefeld läuft, gab die Arminia jedoch nicht bekannt. "Wir sind von ihm als Spieler sowie als Persönlichkeit auf und neben dem Platz absolut überzeugt. Wir sehen ihn kurzfristig sowie perspektivisch als wichtigen Baustein unserer Mannschaft und freuen uns sehr, dass wir Mael für unseren Weg gewinnen konnten und er ab heute das Trikot von Arminia Bielefeld tragen wird" , erklären Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

In Bielefeld trifft Corboz auf seinen ehemaligen Trainer Mitch Kniat, der bis zum vergangenen Sommer noch den SC Verl trainierte. 112 Mal lief Corboz in der 3. Liga für die Verler auf und war bis zuletzt Kapitän. "Es war eine großartige Erfahrung, dort Teil des Teams zu sein und viel Verantwortung zu tragen. Bereits seit längerem überlege ich mir, wie mein nächster Entwicklungsschritt aussehen könnte. Über den Jahreswechsel sowie in den ersten Tagen des neuen Jahres reifte meine Entscheidung, jetzt auch kurzfristig die Möglichkeit einer Veränderung zu wagen" , sagte er in einem Statement der Arminia.

Verl "überrascht und enttäuscht"

Bei seinem Ex-Verein SC Verl stößt der Wechsel dagegen auf Unverständnis. "Die Entscheidung von Mael hat uns überrascht und auch enttäuscht" , sagte der Sportliche Leiter Sebastian Lange. "Er war ein wichtiger Bestandteil unseres Teams und hat maßgeblich zur Teamdynamik beigetragen. Doch wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und sind fest entschlossen, eine starke Lösung zu finden, um die Mannschaft weiterhin erfolgreich aufzustellen."

Sportvorstand Raimund Bertels ergänzte: "Diese Entwicklung war auch für mich überraschend. Mael hat sich sowohl als Mensch als auch als Sportler hervorragend in unser Team eingefügt. Doch im Fußballgeschäft gibt es manchmal harte und unerwartete Entscheidungen."

Verl verlor bereits Batista Meier

Für die Verler ist bereits der zweite bittere personelle Verlust in diesem Winter. Bereits vor Weihnachten war Drittliga-Topscorer Oliver Batista Meier zu Dynamo Dresden zurückgekehrt. Die Dresdner hatten die Leihe vorzeitig beendet.

Der SC Verl spielt eine starke Drittliga-Saison und beendete das Jahr 2023 auf dem sechsten Tabellenplatz. Absteiger Arminia Bielefeld steht dagegen auf Rang 14.

Quelle: lt