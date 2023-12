Ende übernahm das Team erst vor der Saison für den zu Arminia Bielefeld abgewanderten Mitch Kniat. Und wie richtig der Weg war, zeigte sich in den folgenden Wochen. Angefangen mit einem furiosen 3:1-Sieg im Ostwestfalen-Duell gegen Bielefeld und Ex-Trainer Kniat starteten die Verler eine Serie von neun ungeschlagegen Liga-Spielen in Folge (acht Siege, eine Niederlage) und standen plötzlich auf dem dritten Tabellenplatz.

Topscorer Batista Meier verlässt den Verein