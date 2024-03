Das gab RWE am Montag (25.03.2024) bekannt. Dementsprechend habe man sich mit dem 24-Jährigen auf eine Verlängerung des ursprünglich im Sommer auslaufenden Arbeitspapiers bis 2026 geeinigt.

Müsel mit defensiverer Position bei RWE zufrieden

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball, wurde in der Vereinsmitteilung zitiert: "Mit der Entwicklung vom Offensiv- zum zentralen Mittelfeldspieler ist er dank seiner Übersicht, Ruhe und Technik im Spiel mit Ball wichtiger Bestandteil unserer Spielidee geworden. Gleichwohl sind wir überzeugt, dass in ihm noch reichlich Entwicklungspotenzial steckt."

Müsel selbst erklärte: "Die etwas defensivere Position und damit verbunden die verantwortungsvolle Aufgabe, spielerische Lösungen zu suchen, gefällt mir gut. Meinen Vertrag zu verlängern, war daher für mich die logische Konsequenz."

Abgesehen von einer einzigen verletzungsbedingten Pause bestritt Müsel im Team von RWE-Trainer Christoph Dabrowski bisher jedes Spiel in der 3. Liga von Anfang an. Müsel war im Januar 2023 von Borussia Mönchengladbach an die Hafenstraße gewechselt.