Das teilten der Verband und RWE am Freitag mit. Grund für die Verlegung ist der Rasen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. "Nach Einschätzung hinzugezogener Rasenexperten sei es aktuell nicht möglich, zwei Spiele innerhalb von wenigen Tagen auf dem Rasen in Saarbrücken ordnungsgemäß durchzuführen" , hieß es in einer Vereinsmitteilung.