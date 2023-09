In der Folge gestaltete sich das Spiel ziemlich ausgeglichen, aber auch der MSV-Abwehrriegel ließ Regensburger Möglichkeiten zu. Christian Viets Volleyabnahme zog knapp vorbei (24.) – ein Warnschuss vor den Duisburger Bug, was da kommen mochte. Denn nur wenige Minuten später ließ MSV-Torwart Müller einen leicht abgefälschten Distanzschuss von Oscar Schönfelder nach vorne prallen, Kother staubte ab zur SSV-Führung.

Allerdings bewies Duisburg nach diesem ärgerlichen Rückstand Nehmerqualitäten. Stierlin verwertete nur drei Minuten später eine feine Flanke von Joshua Bitter per Kopf und glich für den MSV aus. So ging es mit einem leistungsgerechten Remis in die Kabine.

MSV Duisburg fehlt zunehmend der Zugriff

Nach dem Seitenwechsel war Regensburg dann erstmal das aktivere Team. Kother verfehlte per Distanzschuss nur knapp das Tor (63.). Duisburg brauchte derweil einen etwas längeren Anlauf, um im zweiten Durchgang anzukommen. Ein Schuss von Stierlin wurde von Louis Breunig entscheidend abgelenkt (67.).

Doch Duisburg verlor zunehmend den Zugriff in der Verteidigung auf die immer energischer anrennenden Jahn-Akteure. So entschied Regensburg-Joker Ganaus die Partie mit seinem Treffer nach ansehnlicher Körpertäuschung im Strafraum. Schon zuvor hatte der MSV Probleme mit dem SSV-Angreifer gehabt: Duisburgs Torhüter Müller wäre bei einem Kopfball von Ganaus chancenlos gewesen. Doch die Latte verhinderte eine höhere MSV-Pleite (70.).

Flutlichtspiel gegen SC Verl steht an

Am kommenden 6. Spieltag steht für den MSV Duisburg ein NRW-Duell unter Flutlicht an. Dann gastiert nach der Länderspielpause am Freitagabend (15.09.2023, 19 Uhr) der SC Verl im Ruhrpott.