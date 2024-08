NRW-Teams im Pokal - BVB bei Underdog, Essen gegen Leipzig

Noch steht nicht fest, wer beim VfL am Samstag zwischen den Pfosten stehen wird. Bochum hat mit der langjährigen Nummer eins des 1. FC Köln, Timo Horn (zuletzt RB Salzburg), und Patrick Drewes (Karslruher SC) im Sommer zwei potentielle Stammtorhüter verpflichtet.

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf (18 Uhr)

Stimmungsvoll wird es am Sonntag in Dresden. Düsseldorf ist zu Gast bei der Dynamo. In den bisherigen 15 Aufeinandertreffen liegt Dresden mit sechs zu fünf Siegen knapp vorne - das bisher einzige Pokalspiel gewann Düsseldorf im August 1995.

Kopfballduell zwischen Benito Raman (Fortuna Düsseldorf) und Marco Hartmann (Dynamo Dresden)

Den letzten Sieg holte die Fortuna am 28. April 2018 in Dresden. Der damalige 2:1-Sieg bescherte Düsseldorf den Aufstieg in die Bundesliga. Damals mit dabei: Benito Raman. Der 29 Jahre alte Stürmer wechselte nach dem Aufstieg zu Standard Lüttich, spielte später noch bei Schalke 04 und steht aktuell beim beim türkischen Erstligisten Samsunspor unter Vertrag. Ausgerechnet vor dem Pokalspiel in Dresden steht Düsseldorf kurz vor der spektakulären Rückholaktion des Belgiers.

Spektakulär war auch Düsseldorfs Pokal-Reise in der vergangenen Saison. Nach Siegen gegen Illertissen, Unterhaching, Magdeburg und St. Pauli war für die Fortuna erst im Halbfinale gegen den späteren Pokalsieger Bayer Leverkusen Schluss.

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC (18 Uhr)

Die Sportfreunde Lotte sind der einzige Regionalligist, der aus NRW in der ersten Pokalrunde mit dabei ist. Nach zwei Jahren in der Oberliga ist Lotte zurück in der 4. Liga und legte einen fulminanten Saisonstart hin. Nach Siegen gegen Uerdingen, Gütersloh und Türkspor Dortmund ist Lotte punktgleich mit dem MSV Duisbrg und Fortuna Köln Tabellendritter.

"Die Vorfreude ist riesengroß. Das ist ein absolutes Highlight-Spiel. Die wenigsten meiner Jungs haben schon mal den DFB-Pokal live miterleben dürfen. Das ist dann wirklich auch die Krönung für die letzte Saison", freut sich Trainer Fabian Lübbers auf Zweitligist Karlsruher SC.

Zweikampf zwischen Christoph Kobald (Karlsruher SC) und Exauce Andzouana (Sportfreunde Lotte)

Schon in der Saison 2021/22 traf Lotte in der ersten Runde auf den KSC - verlor 1:4. " Wir werden den Tag genießen. Natürlich wollen wir eine kleine Sensation schaffen, den KSC vielleicht ärgern", sagt Lübbers.

Münster und Leverkusen erst Ende August

Für Preußen Münster und Titelverteidiger Bayer Leverkusen beginnt der Pokal erst zwei Wochen später. Der Grund: Leverkusen spielt am Samstag (20.30 Uhr) gegen Vize-Meister und Preußen-Gegner VfB Stuttgart im Supercup.