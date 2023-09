Fridolin Wagner brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung (45.+2), Pascal Sohn erhöhte nach der Pause (54.). Joel Grodowski brachte Münster nach 57 Minuten noch einmal heran. Charles-Jesaja Hermann (76.) sorgte für den Endstand.

Temproreicher Start in Münster

Beide Mannschaften gingen vom Start weg in die Vollen. Schon nach zwei Minuten später schoss Münsters Gerrit Wegkampf den Ball nur knapp am Mannheimer Tor vorbei. Im direkten Gegenzug stellte Bentley Bexter Bahn Münsters Keepeper May Schulze Niehues vor erste Probleme (3.).

Mit viel Tempo ging es weiter und die Preußen earbeiteten sich weitere Torchancen. Es haperte jedoch an der Chancenverwertung. In der 16. Minute klärte Mannheims Julian Riedel im letzten Moment gegen den einschussbereiten Malik Batmaz. In der 35. Minute traf Sebastian Mrowca aus 20 Metern nur den Pfosten.

Wagner trifft aus 20 Metern

Mannheim zeigte sich dagegen eiskalt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte nahm Wagner einen Querpass 20 Meter vor dem Tor direkt und hämmerte den Ball ins linke Eck (45.+2).