BVB vermeldet Rekordumsatz

Der Konzern-Gesamtumsatz von 509,1 Millionen Euro (+21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) führte 2023/24 zu einem Nettogewinn nach Steuern von 44,3 Millionen - 34,8 Millionen mehr als 2022/23.

"Das ist meine 20. Bilanz-Pressekonferenz - und sicher eine der erfreulicheren" , sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke während einer Pressekonferenz am Freitag. "Wir haben 2019 vor Corona gesagt, dass wir uns als Ziel setzen, irgendwann einmal mehr als 500 Millionen Euro Umsatz ohne Transfers zu machen. Das haben wir jetzt geschafft, fünf Jahre später. Nach alter Rechnungsart wären es sogar 607 Millionen Euro Umsatz inklusive der Transfer-Erträge gewesen."

Plus auch im Merchandising und Catering

Der Gewinn sei "der zweithöchste, den wir je erzielt haben" , betonte Watzke. Der börsennotierte BVB habe "eine Wachstumsdynamik entfaltet, ich bin zuversichtlich, dass sich das auch weiter abbilden wird" . Dazu haben auch der Einzug ins Champions-League-Finale und der lukrative Verkauf von Jude Bellingham an Real Madrid beigetragen.

Finanz-Geschäftsführer Thomas Treß berichtete von einem klaren Plus auch im Merchandising sowie im Catering. Die Netto-Transfererlöse betrugen knapp 115 Millionen Euro, 26 Millionen mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn nach Steuern hatte 2022/23 noch bei 9,5 Millionen Euro gelegen. Der BVB will pro bezugsberechtigter Aktie sechs Cent Dividende auszahlen.

Brunner wechselt zur AS Monaco

Stürmer Paris Brunner (18) verlässt Borussia Dortmund derweil nach vier Jahren und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem französischen Erstligisten AS Monaco an.

Brunner war 2020 aus der Jugend des VfL Bochum zu Borussia Dortmund gekommen und wurde bereits im Alter von 15 Jahren in der U19 eingesetzt. Im vergangenen Mai erreichte er mit der U19 das Endspiel um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Insgesamt kommt der deutsche U17-Welt- und -Europameister auf 38 Einsätze für die U19 des BVB in der A-Junioren-Bundesliga West (24 Tore, zehn Vorlagen). Zudem bestritt er 14 Youth-League-Spiele für den BVB (fünf Tore, eine Vorlage). Für die U23 stand Brunner zweimal in der 3. Liga auf dem Platz, außerdem gehörte er einmal dem Profikader in der Bundesliga an.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erklärt: "Wir hätten Paris gerne langfristig an Borussia Dortmund gebunden, leider wollte er den von uns aufgezeigten Weg nicht mitgehen. Wir danken Paris für seine Zeit beim BVB und wünschen ihm für seine Zukunft natürlich trotzdem alles Gute."