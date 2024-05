Preußen Münster - ein Sturmduo als Aufstiegsgarant?

Laut könnte es werden am Sonntag (12.05.2024) beim Drittliga-Spiel im Verler Sportpark. Denn abhängig vom Ergebnis des Spiels steigt eine Aufstiegsparty - nicht die des heimischen SC, sondern die Feier der Gäste von Preußen Münster. Mindestens ein Remis muss her, dazu darf Regensburg in Köln am Samstag nicht gewinnen.

Batmaz und Grodowski unter besten Torjägern

Dann wären bei drei Punkten und neun Toren Vorsprung wohl alle Träume der Adlerträger erfüllt. Dass der Aufsteiger den direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga schaffen kann, verdankt er unter anderem seinem hoch erfolgreichen Sturmduo Malik Batmaz und Joel Grodowski.

Die beiden Angreifer stehen jeweils bei bereits 17 Toren und streiten sich derzeit noch mit Jannik Mause vom FC Ingolstadt um die Torjägerkanone in der 3. Liga. Mause führt die Liste mit einem Tor mehr als die beiden Münsteraner an - fällt nun aber verletzt bis Saisonende aus.