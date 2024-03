Dortmund II verliert nach turbulenter Schlussphase gegen Mannheim

Stand: 30.03.2024, 15:53 Uhr

Borussia Dortmund II hat in der 3. Liga die vierte Niederlage in Serie kassiert. Im Spiel gegen Waldhof Mannheim fielen zwei Tore in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit.