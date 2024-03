Rot-Weiss Essen war in einem unterhaltsamen Duell die aktivere Mannschaft mit mehr Zug zum Tor, Borussia Dortmund II verlegte sich weitgehend auf Konter.

Bei den Dortmundern gab Talent Paris Brunner, der mit der deutschen U17 -Nationalmannschaft Welt- und Europameister geworden ist, sein Debüt für die BVB-U23 in der 3. Liga. Der 18-Jährige lief in der 30. Minute frei in den Essener Strafraum, konnte den Ball aber nicht kontrollieren und verpasste den Abschluss.

Kurz vor Halbzeitpause ging RWE dann in Führung: Moussa Doumbouya setzte sich in einem Luftduell im Fünfmeterraum robust durch und köpfte den Ball nach Flanke von Andreas Wiegel ins Tor.

Die Dortmunder versuchten in der zweiten Halbzeit, den Druck zu erhöhen. Doch die Angriffsbemühungen wurde nicht belohnt.

Auf der Gegenseite stoppte der Dortmunder Franz Pfanne ein Solo des Esseners Obuz über die rechte Seite mit einer Grätsche. Der Schiedsrichter entschied auf Foulelfmeter, und Doumbouya verwandelte den Strafstoß sicher durch einen Flachschuss nach links unten (58.).

Kurz darauf sah Dortmunds Brunner wegen Meckerns die Gelbe Karte (59.). Die Dortmunder schafften es nicht mehr, RWE in ernsthafte Gefahr zu bringen.

Stattdessen legte Essen noch weitere Tore nach: In der 84. Minute flankte der starke Obuz aus dem rechten Halbfeld flach Richtung "zweiten Pfosten" in den Strafraum, und der eingelaufene Isaiah Young nahm den Ball direkt und traf aus sechs Metern flach ins Netz. In der Nachspielzeit erzielte Sascha Voelcke noch den vierten Essener Treffer.

Somit feierten die RWE-Fans an der Hafenstraße den ersten Drittliga-Sieg ihres Teams seit dem 10. Februar.

BVB II empfängt nun Waldhof Mannheim

Nach der Länderspielpause geht es für beide Mannschaften am 30. März in der 3. Liga weiter: Borussia Dortmund II empfängt dann ab 14.00 Uhr den SV Waldhof Mannheim, Rot-Weiss Essen ist ab 16.30 Uhr beim 1. FC Saarbrücken zu Gast.