Gefährliche Vorstöße der Gäste blieben die absolute Ausnahme, während die Bielefelder noch zwei Großchancen herausspielten. Erst bediente Young Mael Corboz an der Strafraumgrenze, dessen Direktabnahme der vor seinem Keeper postierte Verteidiger Maxwell Gyamfi mit einer Fußabwehr in Torhütermanier entschärfte (43.). Becker setzte einen von einem Verteidiger abgefälschten Abschluss von Sarenren Bazee kurz darauf rechts neben das Tor (45.).

Die Arminen machten nach der Pause weiter Druck und wurden schnell belohnt. Einen Schuss von Corboz konnten die Gäste zunächst noch blocken (51.), aber kurz darauf traf Sarenren Bazee nach einer weiteren Hereingabe des starken Young zum 1:0. Er stoppte den Ball fast mit dem Rücken zum Tor und beförderte diesen leicht abgefälscht nach schneller Drehung in die Maschen (52.).

Bielefelder kontern Ausgleich mit Doppelpack durch Oppie und Schroers

In der 57. Minute hätten die Arminen um ein Haar nachgelegt, als Lukas Kunze mit einem Flachpass Sarenren Bazee am langen Pfosten bediente, aber von Gyamfi mit einer weiteren Rettungstat am Torjubel gehindert wurde. Anschließend erkämpften sich die Osnabrücker mehr Spielanteile, ehe Corboz das VfL-Tor mit einem Fernschuss verfehlte (67.).

Die Gäste zeigten jetzt aber deutlich mehr Offensivdrang und kamen zu Abschlüssen. Den von Bryang Kayo aus spitzem Winkel entschärfte Arminias Torhüter Jonas Kersken noch souverän (75.), doch drei Minuten später war er machtlos, als Ba-Muaka Simakala nach schöner Vorarbeit von Joël Zwarts in den Strafraum eindrang, Maximilian Großer abschüttelte und an Kersken vorbei zum 1:1 traf.

Lange währte die Freude über den Ausgleich jedoch nicht. Die Bielefelder drehten das Spiel mit einem Doppelschlag schnell wieder zu ihren Gunsten. Erst hämmerte Louis Oppie einen Freistoß vom rechten Strafraumeck direkt in den linken Winkel (81.), und dann machte der eingewechselte Mika Schroers den Sack nach Pass von Kunze und einem starken Dribbling mit dem 3:1 zu (85.).