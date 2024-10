Alemannia schockt Rostock spät

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Spiel ausgeglichen. In der 55. Minute profitierte Strujic von einem Fehlpass in der Rostocker Hintermannschaft und wollte den Ball mit rechts isn lange Eck zirkeln, zielte allerdings zu hoch. Im direkten Gegenzug kam Haugen aus 14 Metern frei zum Abschluss, verzog aber deutlich.

Spiel wird hitziger

In der Folge wurde das Spiel hitziger. Immer wieder musste Schiedsrichter Felix Bickel das Spiel aufgrund von Fouls unterbrechen. Das tat dem Aachener Spiel nicht gut. Rostock hatte nun mehr vom Spiel, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Aachener versuchte es über Konter, spielte diese aber nicht konsequent zu Ende.

In der Folge kam weiter kaum Spielfluss zustande. Rostock drückte auf den Siegtreffer, kam aber weiter nicht zu klaren Chancen.

Strujic trifft zum Sieg

Und das sollte sich rächen, denn in der 88. Minute ging Aachen aus dem Nichts in Führung. Jan-Luca Rumof verlängerte eine Ecke am ersten Pfosten. Wieder war des Strujic, der richtig stand und per Kopf zum überraschenden Aachener Sieg traf. Denn von dem Rückschlag erholte sich Hansa nicht mehr.

Für die Alemannia geht es nun am kommenden Mittwoch (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching weiter. Hansa Rostock tritt am Dienstag (19 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken an.

Quelle: lt