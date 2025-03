Mit einem zusätzlichen Rahmenprogramm rund um das Spiel gelang es, weit mehr Zuschauer in das Stadion zu locken als zu den anderen Ligaspielen der FC-Frauen.

Köln nur ein Sieg, Bayern nur eine Niederlage

Dieses Mal wird der großen Kulisse mit dem Deutschen Meister und derzeitigen Tabellenführer Bayern München auch ein Schwergewicht des deutschen Frauen-Fußballs präsentiert. Sportlich scheint die Situation klar: Während die Münchenerinnen in dieser Spielzeit erst einmal als Verliererinnnen vom Platz gingen, konnte Köln erst einmal einen Sieg bejubeln.

Carlson: " Wollen alles tun, um zu punkten "

Trainerin Britta Carlson (1. FC Köln)

Doch FC-Trainerin Britta Carlson zeigt sich kämpferisch. " Wir wollen uns nicht verstecken, sondern auch agieren und nicht nur passiv spielen ", sagte Carlson bei der Pressekonferenz vor dem Spiel und fügte an: " Insofern werden wir alles tun, um auch zu punkten. "Für sie gelte es, jedes Spiel zu gewinnen, " auch wenn der große FC Bayern kommt - und so wollen wir auch auftreten. " Und es gilt sicherlich auch, die vielen Zuschauer nicht zu enttäuschen und möglichst die besondere Atmosphäre einer vollen Arena zu nutzen, um über sich hinaus zu wachsen.

Zuschauer-Ranking: Köln springt auf Platz eins

Mehr als 30.000 Tickets sind laut FC bereits verkauft. Damit wird Köln nach der Partie am Sonntag im ligaweiten Zuschauer-Ranking von Platz sieben auf den ersten Rang vorpreschen. Noch führt der VfL Wolfsburg mit 43.562 Zuschauern (im Schnitt: 5.445) die Statistik an.

Bislang besuchten im Schnitt 1.976 Zuschauer die sieben Partien der Kölnerinnen im Franz-Kremer-Stadion (gesamt: 13.834). Mit den mindestens 30.000 Besuchern vom Bayern-Spiel wären es dann gesamt 43.834 Zuschauer, was den Schnitt auf 5.479 Besucher erhöhen wird.

Rekord von 2023 wird schwer zu knacken sein

Nur zum VfL Wolfsburg (43.562 Zuschauer in acht Spielen) und zu Werder Bremen (32.015 Zuschauer in sieben Spielen) kamen in dieser Saison bislang mehr Zuschauer, als der "Effzeh" am Samstag in nur einer Partie begrüßen wird. Es ist das dritte selbst ausgerufene Highlightspiel, dass der 1. FC Köln in Müngersdorf bestreiten wird.

Der Rekord aus der ersten Partie gegen Eintracht Frankfurt (0:2) aus dem April 2023, bei der 38.365 Zuschauer einen neuen Liga-Bestwert aufstellten, wird am Wochenende wohl schwer zu knacken sein, auch wenn das zu erwartende Frühlingswetter wohl noch einige Kurzentschlossene ins Stadion locken wird.

Bei der zweiten Partie im vergangenen Jahr gegen Werder Bremen kamen zwar "nur" 30.123 Zuschauer, doch immerhin durfte da ein 2:1-Heimsieg bejubelt werden.

