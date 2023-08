Konkret meinte Kniat: "Bochum wählt mit dem Ball immer wieder die lange Option, was sie richtig gut machen. Sie sind immer gut im Zweikampf dabei, gehen gut auf zweite Bälle. Und gegen den Ball ist es ein Mann-orientiertes Vorziehen" , erklärte er. "Das ist nah dran an der 3. Liga, mit natürlich einer anderen Qualität. Das sind alles Bundesliga-Spieler."

Arminia mit Mühe zum Auftakt

Für die Arminia ist es das erste Heimspiel seit dem Zweitliga-Abstieg und dem kompletten Umbruch in der Mannschaft. So ganz rund läuft es noch nicht. Der Liga-Auftakt haben die Bielefelder - in Unterzahl - mit 1:3 bei Dynamo Dresden verloren. Am Dienstag mühte sich die Mannschaft im Westfalenpokal gegen den Bezirksligisten SG FA Herringhausen-Eickum und gewann letztlich nur 2:0.