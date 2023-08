Die völlig neu zusammengestellte Mannschaft des neuen Trainers Michél Kniat unterlag in Dresden vor 29.589 Zuschauern am Samstag 1:3 (1:2). Ein Eigentor von Semi Belkahia (14.), Stefan Kutschke (36./Foulelfmeter) und Niklas Hauptmann (65.) sorgten für den Sieg der Sachsen, die in der letzten Saison hauchdünn den Aufstieg verpasst hatten. Für Bielefeld hatte Merveille Biankadi (45.+4) zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt.