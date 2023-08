Arminia Bielefeld – wieder ein Team, aber noch mit Baustellen

Bielefeld-Trainer Michél Kniat schlug am MDR-Mikro in dieselbe Kerbe: "Ich kann meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen, sie haben alles auf dem Platz gegeben." Die Einstellung habe gepasst.

Arminia Bielefeld bleibt nicht viel Zeit

Klos ließ dann aber doch durchblicken, dass selbstredend noch Luft nach oben ist: "Wir haben eine junge und neue Mannschaft, da können Fehler passieren." Und er betonte, dass nicht allzu viel Zeit bleibt, um in der 3. Liga anzukommen und gewisse "Fehler" zügig abzustellen: "Wichtig ist, dass wir schnell daraus lernen."

So fielen in Dresden Mängel auf wie die schwache "Restverteidigung" (Kniat), Bielefeld ließ zu viele Konter zu. Dinge, an denen sich aber arbeiten lässt – am effektivsten, wenn wieder eine geschlossene Mannschaft auf dem Platz steht.

Quelle: jti