Backhaus und Heinz - zwei Glücksgriffe für die Alemannia

Ein Plan, der voll aufging: Unter dem neuen Coach holte die Alemannia neun Siege und zwei Remis. Lediglich das Spiel gegen Spitzenreiter Bocholt ging mit 0:3 klar verloren. "Heiner ist sehr gradlinig, er verstellt sich nicht. Er ist ein Typ, ohne Geschwafel ", lobte Aachens Sportchef Sascha Eller den Übungsleiter.

Freistoß-König Heinz

Zuletzt holte Aachen in der Regionalliga vier Siege in Folge. Vor allem das 4:3 gegen den Wuppertaler SV war dabei ein echtes Spektakel. Großer Held des Spiels war Anton Heinz, der mit seinen drei direkt verwandelten Freistößen für den ersten Aachener Sieg in Wuppertal seit 25 Jahren sorgte.

