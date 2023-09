Backhaus kommt vom BFC Dynamo, wo er am Samstagabend (02.09.2023) freigestellt worden war. Der 41-Jährige hatte zuvor bereits sein Interesse an einem Wechsel zur Alemannia bekundet. Er erhält nun in Aachen einen Vertrag bis Sommer 2025. Backhaus' laufender Kontrakt beim BFC war zuvor einvernehmlich aufgelöst worden.

Der gebürtige Wittener hatte die Berliner im Sommer 2022 übernommen und war mit ihnen in der Regionalliga Nordost auf Platz sechs gelandet. Zuvor trainierte der 41 Jahre alte Ex-Profi unter anderem Rot-Weiß Koblenz und die SG Sonnenhof-Großaspach.