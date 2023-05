Die Eishockey-WM 2027 findet in Düsseldorf und Mannheim statt

Stand: 26.05.2023, 12:43 Uhr

Zum neunten Mal findet eine Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland statt. Der Weltverband IIHF vergab das Turnier 2027 am Freitag auf seinem Kongress in Tampere (Finnland) nach Düsseldorf und Mannheim.