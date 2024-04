Plötzlich neue Hoffnung

Durch den Erfolg in Balingen ist nun plötzlich die Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt größer geworden. Und sie kann am Sonntag (28.04.2024) noch einen echten Schub bekommen. Zu Gast in der Wuppertaler Unihalle ist dann die Mannschaft, mit der die Löwen sich einen Kampf um den rettenden 16. Platz liefern könnten: der HC Erlangen.

Nachdem Erlangen zuletzt fünf Mal in Folge verloren hat, ist die Mannschaft auf Rang 16 durchgereicht worden und plötzlich in Reichweite des auf Platz 17 rangierenden BHC. Gewinnen die Löwen das zweite Spiel der Spiele am Sonntag, rücken sie auf zwei Punkte an Erlangen heran.

Der Druck ist immens hoch

Klar ist aber natürlich auch: Schafft der BHC den ersehnten Sieg nicht, dürfte das Team so gut wie abgestiegen sein. Mehr Druck geht nicht. "Wir haben die Hoffnung, dass wir mit dem Sieg in Balingen den Bock umgestoßen haben" , sagt Pütz. "Wir treten mit Rückenwind gegen Erlangen an - es wird ein Kampf mit offenem Visier, den wir unbedingt für uns entscheiden wollen."

Im BHC-Kader sollte es zumindest eine Option mehr geben. Aron Seesing hat gut trainiert und dürfte nach fünf Monaten verletzungsbedingter Pause am Sonntag seine Rückkehr feiern. Davon abgesehen vertraut das Trainerteam der recht dünn besetzten Mannschaft, die es auch in Balingen hinbekommen hat.

Hoffnung auf die Fans

"Wir hoffen auch ganz stark auf eine volle Halle. Vielleicht schaffen wir es sogar, einige Pessimisten, die es nach zwölf Niederlagen in Serie natürlich gegeben hat, wieder für uns zu begeistern. Wir brauchen die Unterstützung" , betont Pütz. "Das haben wir sogar in Balingen gemerkt. Da war ein kleiner BHC-Tross dabei. Und auch der hat uns ganz viel gegeben."

Quelle: oja