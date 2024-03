Über die Neubesetzung werde "in den kommenden Wochen entschieden ", teilten die Haie mit. Der frühere Bundestrainer war 2020 in seine Heimatstadt zurückgekehrt und verpasste in seiner zweiten Amtszeit in vier Anläufen den Einzug ins Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Neben Krupp trennten sich die Haie auch von den Co-Trainern Ron Pasco, Clément Jodoin sowie Torwart-Trainer Ilari Näckel.