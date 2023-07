Iserlohn verpflichtet Ex-NHL-Profi Dal Colle

Der 27 Jahre alte Kanadier spielte in der vergangenen Saison in Finnland bei TPS Turku, zuvor war der Flügelstürmer sieben Spielzeiten innerhalb der Organisation der New York Islanders aktiv.

Dal Colle absolvierte insgesamt 116 NHL-Spiele für die Islanders und 220 AHL-Spielen für deren Reserveteam in Bridgeport. In der abgelaufenen Saison war er mit 19 Punkten in 36 Spielen der beste ausländische Scorer seines Teams.