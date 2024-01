Lohn für Super-Serie: Iserlohn kann Rote Laterne abgeben

Shedden macht den Roosters Beine

Apropos Doug Shedden: Der Kanadier ist seit dem 13. November Trainer der Roosters und hat das Team nach einer kurzen Anlaufphase sichtbar in Schwung gebracht. Nimmt man ligaweit nur die Spiele seit seinem Amtsantritt, würde Iserlohn in die erste Playoff-Runde einziehen. Guckt man nur auf die vergangenen acht Spiele sind die Sauerländer sogar das Top-Team der Liga und Stürmer Michael Dal Colle der drittbeste Scorer der DEL.

Dass die Iserlohner in der wahren Tabelle immer noch Letzter sind, zeigt wie verheerend die Bilanz aus den ersten 32 Spieltagen ausfällt. Doch noch haben die Roosters, die zwischenzeitlich schon als nicht ligatauglich galten, alle Möglichkeiten, die Saison noch zu retten. Durch ihren beeindruckenden Lauf sind sie bis auf einen Punkt an Augsburg herangerückt, die sich von allen Kellerkindern aktuell am schwersten tun.

Augsburg wankt, DEG und Frankfurt stark verbessert

Nur ein Sieg aus den letzten fünf Partien hat die Bayern in akute Abstiegsgefahr gebracht. Anders dagegen die Mannschaften aus Frankfurt und Düsseldorf: Den Löwen Frankfurt hat der Trainerwechsel offenbar ebenfalls gut getan. Unter Franz-David Fritzmeier gab es drei Siege zum Start, ehe beim Tabellenführer Berlin eine denkbar knappe Niederlage folgte. Auch die DEG fuhr zuletzt drei Siege in Folge ein, was nochmal verdeutlicht, wie wichtig es für Iserlohn ist, nicht nachzulassen.